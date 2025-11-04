Бочаров: в Волгоградской области подстанция загорелась после атаки дронов ВСУ

В Волгоградской области в ночь с 3 на 4 ноября 2025 года отбивали массированную атаку БПЛА на регион. Началась она еще вечером, уже после 21.00 жители начали получать сообщения о беспилотной опасности, был закрыт аэропорт «Сталинград». Дроны полетели в разные районы области, всего за ночь, по данным Минобороны, ПВО перехватили и уничтожили 15 БПЛА. Однако падение обломков дронов не обошлось без последствий, об этом глубокой ночью сообщил волгоградский губернатор.