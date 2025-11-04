Утром 4 ноября небо над Самарой закрывали на 3,5 часа из-за угрозы атаки БПЛА

Ночью 4 ноября в самарском аэропорту Курумоч вводили ограничения на прием и отправку самолетов. Это было необходимо для обеспечения безопасности полетов, рассказали в Росавиации. Примерно с 03.00 в регионе действовала угроза атаки беспилотников.
«Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты», — сообщил представитель Росавиации около 07.30 по самарскому времени.
Таким образом, небо над Самарой было закрыто примерно 3,5 часа. Из-за этого были задержаны три рейса: в Турцию, Тбилиси и Екатеринбург. Сейчас один из задержанных самолетов уже вылетел, на два других завершили посадку.
Угрозу атаки беспилотников в Самарской области отменили около 08.00 по местному времени, об этом сообщили в МЧС.
