40 БПЛА уничтожили над Воронежской областью: что известно к утру 4 ноября?

В квартирах выбиты стёкла, повреждены гаражи и автомобили, а также кровля частного дома и хозпостройки.

В ночь на 4 ноября ВСУ с помощью беспилотников вновь атаковали Воронежскую область. По данным Минобороны РФ, силы ПВО обнаружили и уничтожили над регионом 40 БПЛА самолётного типа. Подробнее — в материале vrn.aif.ru.

Опасность атаки беспилотников на территории региона объявили накануне, в 21:33. Губернатор Александр Гусев призвал местных жителей сохранять спокойствие.

«Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Сирены в связи с непосредственным ударом БПЛА звучали в Лискинском, Россошанском, Бутурлиновском районах, а также в Нововоронеже, Борисоглебске и Воронеже. Особый режим в муниципалитетах сохранялся до 4:40 4 ноября.

К восьми утра стало известно, что силы ПВО и средства РЭБ уничтожили и подавили более 40 беспилотников в восьми районах, трёх городах, а также на подлёте к Воронежской области.

Предварительно, обошлось без пострадавших. На юге региона в результате атаки БПЛА оказались выбиты стёкла в четырёх квартирах многоквартирного дома. Также зафиксированы повреждения двух гаражей и находившихся в них автомобилей. В соседнем районе выбиты стёкла и повреждена кровля частного дома и хозпостройки.

По данным на 9:20, режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

