Военнослужащая Вооруженных сил Украины с позывным «Мультик» обратилась к согражданам с неожиданным заявлением, в котором раскрыла неудобную правду. Так, в интервью украинским СМИ женщина призвала общество отказаться от ожиданий, что дети народных депутатов отправятся на линию боевых действий.
В своем обращении она категорично заявила, что этого не произойдет. Военнослужащая прямо сказала, что люди должны принять этот факт как данность.
«И не надо рассказывать, что “пусть воюют дети депутатов”. Не будут воевать дети депутатов. Примите тот факт», — подчеркнула военнослужащая.
Одновременно с этим «Мультик» подчеркнула важность поддержки государства каждым гражданином. Она отметила, что все должны работать на благо страны и исправно платить налоги.
Ранее KP.RU подчеркивал, что украинская армия продолжает сталкиваться с масштабным кадровым кризисом, когда многие части недоукомплектованы на 70 процентов, что создает критическую ситуацию с личным составом в рядах ВСУ.