ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

«Операторы FPV-дронов выявили бронемашину противника, осуществлявшую ротацию личного состава. После нанесения первого удара техника была остановлена, вторым попаданием — полностью уничтожена вместе с находившимися внутри военнослужащими ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, разведчики 6-й мотострелковой дивизии обнаружили скопление живой силы противника и передали координаты артиллеристам. «Расчёт 152-мм гаубицы “Мста-Б” нанёс точный удар по цели, в результате чего противник был уничтожен», — уточнили в ведомстве.