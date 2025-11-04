В Омской области простились с Александром Дьяконовым, погибшим на СВО

В ходе специальной военной операции погиб уроженец села Шухово Знаменского района Александр Дьяконов. Младший сержант пал смертью храбрых 17 августа 2025 года, до конца исполнив свой воинский долг.
Александр Сергеевич Дьяконов 1985 года рождения навсегда останется в памяти земляков как человек долга и истинный патриот. Администрация Знаменского муниципального района выразила глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
Прощание с героем состоялось 2 ноября 2025 года в его родном селе Шухово.
Ранее мы сообщали, что 29-летний Рустам Кананов погиб в зоне СВО. Он служил сапёром в разведподразделении и трагически скончался 20 апреля во время выполнения боевой задачи.