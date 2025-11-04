Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

План «Ковер» отменили в нижегородском аэропорту

Нижегородский аэропорт возобновил работу после снятия ограничений из-за угрозы атаки БПЛА.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По данным Росавиации, на запасной аэродром в период действия ограничений на прием и отправление рейсов ушел один самолет.

Напомним, ограничения были введены в третьем часу ночи 4 ноября. Сообщалось, что за прошедшую ночь в Нижегородской области были сбиты 20 вражеских беспилотников.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше