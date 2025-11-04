План «Ковер» отменили в нижегородском аэропорту

По данным Росавиации, на запасной аэродром в период действия ограничений на прием и отправление рейсов ушел один самолет.
Напомним, ограничения были введены в третьем часу ночи 4 ноября. Сообщалось, что за прошедшую ночь в Нижегородской области были сбиты 20 вражеских беспилотников.
