Обломки сбитых в Нижегородской области БПЛА повредили дома

В Кстовском районе пострадали три частных и один многоквартирный дом. По предварительным данным, в результате ночной атаки беспилотников пострадавших нет.

В Кстовском районе Нижегородской области в результате падения обломков сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повреждения получили три частных и один многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своём Telegram-канале.

По его словам, ночью силами ПВО была отражена атака 20 БПЛА в районе. Глава региона подчеркнул, что по предварительным данным, среди жителей пострадавших нет. На месте происшествия уже работают специалисты для оценки ущерба и устранения последствий.

Напомним, ранее Министерство обороны России сообщало об уничтожении 85 украинских БПЛА самолетного типа над территорией восьми регионов, включая 20 дронов над Нижегородской областью. Из-за угрозы безопасности в аэропорту Нижнего Новгорода также вводились временные ограничения на полёты.

