Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атака 20 БПЛА была отражена ночью в Кстовском районе Нижегородской области

Повреждено три частных и один многоквартирный дом.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале сообщил о том, что прошедшей ночью в Кстовском районе была отражена атака 20 беспилотников.

«По предварительным данным, пострадавших нет. При падении обломков повреждения получили 3 частных и 1 многоквартирный дом. На месте инцидента работают специалисты», — говорится в сообщении губернатора.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше