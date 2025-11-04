Атака 20 БПЛА была отражена ночью в Кстовском районе Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале сообщил о том, что прошедшей ночью в Кстовском районе была отражена атака 20 беспилотников.
«По предварительным данным, пострадавших нет. При падении обломков повреждения получили 3 частных и 1 многоквартирный дом. На месте инцидента работают специалисты», — говорится в сообщении губернатора.
