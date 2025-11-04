Минобороны сообщило о срыве попытки прорыва ВСУ к реке Оскол

В конце октября президент Владимир Путин заявил, что украинские военнослужащие заблокированы в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР. Накануне Минобороны отчиталось о том, что российские войска в ходе боев в Купянске выбили украинские силы с четырех позиций в промзоне на левом берегу реки Оскол. Ведомство также сообщало о попытках украинских солдат выйти из окружения.