ВС России сжимают кольца окружения ВСУ у Купянска и Петропавловки

«В районе населенного пункта Купянск Харьковской области подразделения 6-й армии продолжают сжимать кольцо окружения группировки противника», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что российские войска сорвали попытку контратаки подразделений первой бригады нацгвардии в районе Петровки в Харьковской области с целью прорваться к реке Оскол и обеспечить выход с левого берега окруженных украинских подразделений. При этом были уничтожены до 10 боевиков и бронеавтомобиль.
«Продолжается сжатие кольца окружения группировки противника с северо-востока в районе населенного пункта Петропавловка Харьковской области», — добавили в МО РФ.
За сутки в районе Купянска уничтожены до 40 украинских военнослужащих, 16 единиц вооружения и военной техники, в том числе бронетранспортер, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Богдана», две боевые бронированные машины «Казак», а также бронеавтомобиль HMMWV производства США, два миномета, грузовой автомобиль и три пикапа, рассказали в ведомстве.