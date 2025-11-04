ВС России сжимают кольца окружения ВСУ у Купянска и Петропавловки

За сутки в районе Купянска уничтожены до 40 украинских военнослужащих, 16 единиц вооружения и военной техники, в том числе бронетранспортер, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Богдана», две боевые бронированные машины «Казак», а также бронеавтомобиль HMMWV производства США, два миномета, грузовой автомобиль и три пикапа, рассказали в ведомстве.