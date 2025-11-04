Ричмонд
ВС России сжимают кольца окружения ВСУ у Купянска и Петропавловки

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Подразделения российской группировки «Запад» продолжают сжимать кольца вокруг окруженных группировок ВСУ в районах Купянска и Петропавловки в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В районе населенного пункта Купянск Харьковской области подразделения 6-й армии продолжают сжимать кольцо окружения группировки противника», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что российские войска сорвали попытку контратаки подразделений первой бригады нацгвардии в районе Петровки в Харьковской области с целью прорваться к реке Оскол и обеспечить выход с левого берега окруженных украинских подразделений. При этом были уничтожены до 10 боевиков и бронеавтомобиль.

«Продолжается сжатие кольца окружения группировки противника с северо-востока в районе населенного пункта Петропавловка Харьковской области», — добавили в МО РФ.

За сутки в районе Купянска уничтожены до 40 украинских военнослужащих, 16 единиц вооружения и военной техники, в том числе бронетранспортер, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Богдана», две боевые бронированные машины «Казак», а также бронеавтомобиль HMMWV производства США, два миномета, грузовой автомобиль и три пикапа, рассказали в ведомстве.