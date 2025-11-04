Над Белгородской областью сбили восемь БПЛА ВСУ

Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«4 ноября в период с 08:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
