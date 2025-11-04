В Челябинской области для бойцов СВО развивают систему реабилитации

В Челябинской области формируется комплексная система реабилитации и спортивной адаптации для участников специальной военной операции. Как сообщил губернатор Алексей Текслер, сеть включает областной госпиталь ветеранов и профильные центры в крупных городах региона. Инфраструктура постоянно расширяется: недавно был капитально отремонтирован и оснащен современным оборудованием центр в Еманжелинске.
— Мы капитально отремонтировали и оснастили новым оборудованием центр в Еманжелинске, как и в городской больнице № 3 в Челябинске и горбольнице № 1 в Магнитогорске, — рассказал губернатор.
Работу по усилению мощностей продолжают. За последние несколько лет количество реабилитационных коек в области было увеличено вдвое, а в одном из отделений Челябинска в данный момент идет капитальный ремонт. При необходимости коечный фонд будет расширяться и дальше, чтобы обеспечить всех нуждающихся бойцов необходимой медицинской и восстановительной помощью.
Особое внимание уделяется спортивной реабилитации, в том числе для бойцов с инвалидностью. В регионе строится новый центр адаптивных видов спорта, современные ФОКи, спортивные залы и уличные площадки, а ветераны СВО уже представляют Челябинскую область на крупных соревнованиях.