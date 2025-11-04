В Челябинской области для бойцов СВО развивают систему реабилитации

Работу по усилению мощностей продолжают. За последние несколько лет количество реабилитационных коек в области было увеличено вдвое, а в одном из отделений Челябинска в данный момент идет капитальный ремонт. При необходимости коечный фонд будет расширяться и дальше, чтобы обеспечить всех нуждающихся бойцов необходимой медицинской и восстановительной помощью.