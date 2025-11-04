Марочко: ситуация для ВСУ в Димитрове и Родинском ДНР развивается худшим образом

«Если мы говорим про Красноармейск, то там ситуация развивается худшим образом для украинского командования в районе двух населенных пунктов. На востоке — населенный пункт Димитров, он же Мирноград. Наши войска сейчас уже, по моей информации, рассредоточиваются вдоль береговой линии реки Гришинка, это как раз такой своеобразный форпост был там у украинских боевиков, и идет продвижение в южном направлении со стороны населенного пункта Родинское. По сути, сейчас огневой карман, или как называют — котел, уже практически смыкается», — сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».