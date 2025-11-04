Ричмонд
СВО
Марочко: ситуация для ВСУ в Димитрове и Родинском ДНР развивается худшим образом

ЛУГАНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Ситуация для военнослужащих Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Димитров и Родинское Донецкой Народной Республики развивается худшим образом, там формируется огневой котел. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: Reuters

«Если мы говорим про Красноармейск, то там ситуация развивается худшим образом для украинского командования в районе двух населенных пунктов. На востоке — населенный пункт Димитров, он же Мирноград. Наши войска сейчас уже, по моей информации, рассредоточиваются вдоль береговой линии реки Гришинка, это как раз такой своеобразный форпост был там у украинских боевиков, и идет продвижение в южном направлении со стороны населенного пункта Родинское. По сути, сейчас огневой карман, или как называют — котел, уже практически смыкается», — сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Марочко отметил, что российским войскам осталось преодолеть расстояние порядка 2 км, чтобы полностью «захлопнуть группировку украинских боевиков» в районе Димитрова.