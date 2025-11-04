Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО РФ: силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА за четыре часа над регионами России

В Минобороны РФ рассказали об успехе российских военных.

Источник: Комсомольская правда

В Минобороны России рассказали, что за последние четыре часа сбили больше десяти беспилотников киевского режима над разными регионами РФ.

«Силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над Белгородской и Брянской областями с 16:00 до 20:00 мск», — об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Подчеркивается, что больше всего вражеских дронов было перехвачено над Белгородской и Брянскими областями. Нужно напомнить, что киевский режим старается нанести поражение гражданским объектам на территории РФ. Таким образом Киев хочет отомстить за неудачи на поле боя и добиться паники среди жителей РФ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше