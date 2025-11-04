МО РФ: силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА за четыре часа над регионами России

В Минобороны России рассказали, что за последние четыре часа сбили больше десяти беспилотников киевского режима над разными регионами РФ.
«Силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над Белгородской и Брянской областями с 16:00 до 20:00 мск», — об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
Подчеркивается, что больше всего вражеских дронов было перехвачено над Белгородской и Брянскими областями. Нужно напомнить, что киевский режим старается нанести поражение гражданским объектам на территории РФ. Таким образом Киев хочет отомстить за неудачи на поле боя и добиться паники среди жителей РФ.
