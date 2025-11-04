Путин анонсировал разработку сверхзвуковых ракет на ядерной установке

Президент России Владимир Путин сообщил о разработке нового поколения крылатых ракет с ядерными двигателями, которые в будущем станут сверхзвуковыми. Об этом он заявил на церемонии награждения разработчиков ракет «Буревестник» и «Посейдон».
Путин отметил, что уникальные сверхмалые ядерные реакторы, используемые в «Буревестнике», имеют крайне быстрый запуск, в отличие от обычных реакторов, для которых требуется много времени.
На базе таких энергетических установок уже разрабатывается новое поколение вооружений, в том числе крылатые ракеты, чья скорость в три раза превысит скорость звука и со временем достигнет гиперзвуковых значений.
Ранее Владимир Путин наградил разработчиков ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон», подчеркнув их историческое значение для XXI века.