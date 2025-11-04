Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ракетный комплекс «Орешник» поступил в серийное производство

Владимир Путин объявил о начале серийного производства ракетного комплекса «Орешник», который уже поставлен на боевое дежурство.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин объявил о начале серийного производства ракетного комплекса средней дальности «Орешник».

Во время церемонии награждения разработчиков «Посейдона» и «Буревестника» президент России отметил, что комплекс уже поставлен на боевое дежурство.

Напомним, что 21 ноября 2024 года, Россия провела испытание «Орешника» и поразила крупный объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске.

Узнать больше по теме
Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
Читать дальше