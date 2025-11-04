Ракетный комплекс «Орешник» поступил в серийное производство

Президент России Владимир Путин объявил о начале серийного производства ракетного комплекса средней дальности «Орешник».
Во время церемонии награждения разработчиков «Посейдона» и «Буревестника» президент России отметил, что комплекс уже поставлен на боевое дежурство.
Напомним, что 21 ноября 2024 года, Россия провела испытание «Орешника» и поразила крупный объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске.
