Путин заявил, что «Посейдон» быстрее всех современных надводных кораблей

В ходе церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона» Путин отметил, что для создания «Посейдона» использовались передовые материалы и компоненты, которые обеспечили не только высокую скорость, но и возможность погружаться на глубину до тысячи метров.