Путин заявил, что «Посейдон» быстрее всех современных надводных кораблей

Владимир Путин сообщил, что беспилотный подводный аппарат «Посейдон» превосходит все современные надводные корабли по скорости.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин сообщил, что беспилотный подводный аппарат «Посейдон» способен развивать скорость, которая значительно превышает скорость всех современных надводных кораблей.

В ходе церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона» Путин отметил, что для создания «Посейдона» использовались передовые материалы и компоненты, которые обеспечили не только высокую скорость, но и возможность погружаться на глубину до тысячи метров.

Отметим, что «Посейдон» является безэкипажным подводным аппаратом с ядерной энергетической установкой. По словам Путина, аппарат по мощности значительно превосходит ракету «Сармат». Кроме того, не усуществует способов его перехвата.

Ранее Путин сообщил о разработке крылатых ракет нового поколения с ядерными двигателями, которые в будущем будут способны развивать сверхзвуковую скорость.

