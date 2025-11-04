Путин заявил, что «Посейдон» быстрее всех современных надводных кораблей

Президент России Владимир Путин сообщил, что беспилотный подводный аппарат «Посейдон» способен развивать скорость, которая значительно превышает скорость всех современных надводных кораблей.
В ходе церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона» Путин отметил, что для создания «Посейдона» использовались передовые материалы и компоненты, которые обеспечили не только высокую скорость, но и возможность погружаться на глубину до тысячи метров.
Отметим, что «Посейдон» является безэкипажным подводным аппаратом с ядерной энергетической установкой. По словам Путина, аппарат по мощности значительно превосходит ракету «Сармат». Кроме того, не усуществует способов его перехвата.
Ранее Путин сообщил о разработке крылатых ракет нового поколения с ядерными двигателями, которые в будущем будут способны развивать сверхзвуковую скорость.