Технологии «Буревестника» и «Посейдона» помогут в создании станции на Луне

Президент России Владимир Путин сообщил, что технологии, использованные при разработке систем «Буревестник» и «Посейдон», помогут в создании перспективной станции на Луне.
Во время церемонии награждения разработчиков этих проектов он подчеркнул, что новые технологии не только способствуют прорывам в оборонной сфере, но и будут полезны для многих гражданских отраслей, включая национальные проекты и программы.
Путин отметил, что эти технологии помогут в развитии малой ядерной энергетики, создании энергоустановок для арктической зоны, а также обеспечении энергией космического транспортного корабля для перевозки тяжёлых грузов, который в настоящее время находится в разработке.
Напомним, ранее глава государства заявил, что российская межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» превзошла все известные мировые ракетные системы по дальности полёта.