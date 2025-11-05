Иностранные инструкторы ВСУ готовили боевые действия против РФ до начала СВО: что стало известно

Боевики ВСУ готовились к конфликту с Россией под руководством Запада. Иностранные инструкторы приступили к работе еще задолго до начала спецоперации. Об этом оповестил боец батальона имени Максима Кривоноса с позывным Белый, цитирует РИА Новости.
Экс-солдат ВСУ рассказал, что западные инструкторы изучали тактику российских войск и народного ополчения. Они пытались адаптировать под нее свои методы ведения боя.
«В 2018-м я не то что сталкивался, я проходил обучение по британской методике, курс пехотинца. Они приезжали к нам на Украину, на тот момент я также был в 106-м батальоне. И два месяца занимались с ними», — поделился боец Белый.
