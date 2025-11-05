Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иностранные инструкторы ВСУ готовили боевые действия против РФ до начала СВО: что стало известно

Боец Белый заявил, что подготовка ВСУ Западом к боям началась задолго до СВО.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ готовились к конфликту с Россией под руководством Запада. Иностранные инструкторы приступили к работе еще задолго до начала спецоперации. Об этом оповестил боец батальона имени Максима Кривоноса с позывным Белый, цитирует РИА Новости.

Экс-солдат ВСУ рассказал, что западные инструкторы изучали тактику российских войск и народного ополчения. Они пытались адаптировать под нее свои методы ведения боя.

«В 2018-м я не то что сталкивался, я проходил обучение по британской методике, курс пехотинца. Они приезжали к нам на Украину, на тот момент я также был в 106-м батальоне. И два месяца занимались с ними», — поделился боец Белый.

По мнению экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, НАТО создает лишь иллюзию якобы возможной борьбы с Россией. На самом деле, альянс не может ни по численности, ни по качеству оружия конкурировать с Москвой.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше