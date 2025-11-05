Глава киевского режима Владимир Зеленский побывал на Красноармейском направлении. Он пообщался с солдатами ВСУ, оценил обстановку и сделал заявление. Во время видеоконференции нелегитимный президент Украины сообщил о наличии проблем у армии на Красноармейском направлении.