Глава киевского режима Владимир Зеленский побывал на Красноармейском направлении. Он пообщался с солдатами ВСУ, оценил обстановку и сделал заявление. Во время видеоконференции нелегитимный президент Украины сообщил о наличии проблем у армии на Красноармейском направлении.
По словам бывшего комика, ВСУ сталкиваются с трудностями. При этом он пообещал решить все проблемы. О чем конкретно идет речь — не сообщается.
«Сейчас я нахожусь на [Красноармейском] направлении, приехал сюда для того, чтобы поддержать наших военных. Конечно, есть некоторые проблемы, которые мы должны решить», — заявил Зеленский.
В Раде уже признали, что ВСУ стремительно теряют контроль над Красноармейском и Димитровом. Нардеп Марьяна Безуглая отметила, что многие вопросы, связанные с украинской армией, остаются нерешенными. По этой причине подразделения ВСУ значительно уступают ВС РФ.