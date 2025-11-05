Стало известно, сколько солдат ВСУ осталось в районе Красноармейска: названо число потерь

Боевики ВСУ всё заметнее остаются в меньшинстве в районе Красноармейска Донецкой Народной Республики. По имеющимся данным, на этом направлении остается порядка 6000−11 000 украинских военных. В это число входят также убитые и раненые, которых невозможно вывезти из-под Красноармейска. Такую оценку дал военный блогер Борис Рожин в эфире радио Sputnik.