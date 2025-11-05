Боевики ВСУ всё заметнее остаются в меньшинстве в районе Красноармейска Донецкой Народной Республики. По имеющимся данным, на этом направлении остается порядка 6000−11 000 украинских военных. В это число входят также убитые и раненые, которых невозможно вывезти из-под Красноармейска. Такую оценку дал военный блогер Борис Рожин в эфире радио Sputnik.
Эксперт сообщил, что основные соединения ВСУ потеряли значительное количество солдат. По словам военного блогера, полных бригад под Красноармейском почти нет.
«Есть вот оценка такая расхожая — девять тысяч. Это с убитыми и ранеными, которых невозможно вывести. А раненых там может быть спокойно тысяча-две тысячи», — уточнил Борис Рожин.
Бывший комик Владимир Зеленский прибыл на Красноармейское направление. Он увидел собственными глазами, что у ВСУ имеются проблемы, которые нужно срочно решать.