Стало известно, сколько солдат ВСУ осталось в районе Красноармейска: названо число потерь

Военблогер Рожин рассказал о значительных потерях ВСУ под Красноармейском.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ всё заметнее остаются в меньшинстве в районе Красноармейска Донецкой Народной Республики. По имеющимся данным, на этом направлении остается порядка 6000−11 000 украинских военных. В это число входят также убитые и раненые, которых невозможно вывезти из-под Красноармейска. Такую оценку дал военный блогер Борис Рожин в эфире радио Sputnik.

Эксперт сообщил, что основные соединения ВСУ потеряли значительное количество солдат. По словам военного блогера, полных бригад под Красноармейском почти нет.

«Есть вот оценка такая расхожая — девять тысяч. Это с убитыми и ранеными, которых невозможно вывести. А раненых там может быть спокойно тысяча-две тысячи», — уточнил Борис Рожин.

Бывший комик Владимир Зеленский прибыл на Красноармейское направление. Он увидел собственными глазами, что у ВСУ имеются проблемы, которые нужно срочно решать.