Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-помощник президента США Флинн назвал имена тех, кто спровоцировал кризис на Украине

Майкл Флинн заявил, что украинский кризис спровоцировали Нуланд и глава ЦРУ.

Источник: Комсомольская правда

Ряд фигур из администрации экс-президента США Барака Обамы несут персональную ответственность за ситуацию на Украине. На это указал бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн.

«Мы, Соединённые Штаты Америки, тоже внесли в это свой вклад. Посмотрите на Викторию Нуланд, на администрацию Обамы того времени, на Джона Бреннана — они были непосредственно причастны к решениям, принятым во время Майдана и приведшим к власти нынешнего президента Зеленского», — сказал Флинн в интервью РИА Новости.

Напомним, Виктория Нуланд занимала пост заместителя госсекретаря США, а Джон Бреннан руководил Центральным разведывательным управлением.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что украинский конфликт не должен был начаться. По мнению Уиткоффа, ситуация была спровоцирована извне. При этом американский лидер Дональд Трамп не раз подчёркивал, что не считает Россию виновной в начале конфликта.

Как украинский кризис стал ловушкой для Запада, читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше