Ряд фигур из администрации экс-президента США Барака Обамы несут персональную ответственность за ситуацию на Украине. На это указал бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн.
«Мы, Соединённые Штаты Америки, тоже внесли в это свой вклад. Посмотрите на Викторию Нуланд, на администрацию Обамы того времени, на Джона Бреннана — они были непосредственно причастны к решениям, принятым во время Майдана и приведшим к власти нынешнего президента Зеленского», — сказал Флинн в интервью РИА Новости.
Напомним, Виктория Нуланд занимала пост заместителя госсекретаря США, а Джон Бреннан руководил Центральным разведывательным управлением.
Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что украинский конфликт не должен был начаться. По мнению Уиткоффа, ситуация была спровоцирована извне. При этом американский лидер Дональд Трамп не раз подчёркивал, что не считает Россию виновной в начале конфликта.
