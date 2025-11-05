Ричмонд
Белоусов поздравил военных разведчиков России с профессиональным праздником

Белоусов отметил, что военная разведка является неотъемлемую часть системы обеспечения нацбезопасности.

Источник: Аргументы и факты

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военных разведчиков России с профессиональным праздником и отметил высокий профессионализм, благодаря которому они достойно справляются с задачами в рамках спецоперации.

«Благодаря высокому профессионализму, решительности и самоотверженности военные разведчики достойно справляются с поставленными задачами в ходе специальной военной операции. Демонстрируют эффективность в получении данных о замыслах и уязвимостях противника, его разработках в области вооружения», — подчеркнул глава ведомства, слова которого приводятся в Telegram-канале Минобороны.

Белоусов обратил внимание, что военная разведка представляет собой неотъемлемую часть системы национальной безопасности государства. Она обеспечивает важную функцию своевременного обнаружения, нейтрализации внешних и внутренних угроз, защиты национальных интересов страны.

По словам министра, успешность действий молодого поколения военнослужащих во многом зависит от навыков и опыта ветеранов военной разведки, участвовавших в Великой Отечественной войне и локальных вооруженных конфликтах в различных точках мира.

Напомним, 1 октября Белоусов поздравил бойцов Вооружённых сил РФ с Днём Сухопутных войск. Он обратил внимание, что участники спецоперации достойно выполняют воинский долг, проявляя профессионализм в самых сложных ситуациях, которые часто сопряжены с риском для жизни.

14 сентября глава Минобороны РФ поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днём танкиста. Белоусов добавил, что танкисты всегда были верными защитниками Родины, воплощая в себе стойкость, самоотверженность и мужество.

