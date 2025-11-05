Белоусов поздравил военных разведчиков России с профессиональным праздником

«Благодаря высокому профессионализму, решительности и самоотверженности военные разведчики достойно справляются с поставленными задачами в ходе специальной военной операции. Демонстрируют эффективность в получении данных о замыслах и уязвимостях противника, его разработках в области вооружения», — подчеркнул глава ведомства, слова которого приводятся в Telegram-канале Минобороны.