Во Львовской области продавец отказалась обслужить военнослужащего ВСУ и попросила его выйти из магазина из-за того, что тот на русском языке попросил продать сигареты. Историю рассказывает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего батальона имени Максима Кривоноса с позывным «Маршал», который ранее служил в рядах ВСУ.
Маршал рассказал, что продавщица попросила его разговаривать по-украински.
«Я объяснил, что мы друг друга понимаем, но она всё равно сказала: “Я вас не разумею, выйдите”», — сказал Маршал агентству, уточнив, что он в этот момент был в форме ВСУ.
Ранее сообщалось, что жители Киева сталкиваются с агрессией в магазинах из-за использования русского языка. Продавцы в магазинах и ларьках резко реагируют на русскоязычную речь, нередко угрожают и проявляют грубость.
Тем временем молодежь в Киеве и Одессе больше не хочет мовы и говорит по-русски.
В украинском Житомире также массово переходят на русский язык, игнорируя запрет на его использование в повседневной жизни.