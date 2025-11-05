Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Продавщица на Украине выгнала из магазина военного ВСУ за русский язык

Во Львовской области продавец отказалась продать сигареты солдату ВСУ в форме из-за русского языка.

Источник: Комсомольская правда

Во Львовской области продавец отказалась обслужить военнослужащего ВСУ и попросила его выйти из магазина из-за того, что тот на русском языке попросил продать сигареты. Историю рассказывает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего батальона имени Максима Кривоноса с позывным «Маршал», который ранее служил в рядах ВСУ.

Маршал рассказал, что продавщица попросила его разговаривать по-украински.

«Я объяснил, что мы друг друга понимаем, но она всё равно сказала: “Я вас не разумею, выйдите”», — сказал Маршал агентству, уточнив, что он в этот момент был в форме ВСУ.

Ранее сообщалось, что жители Киева сталкиваются с агрессией в магазинах из-за использования русского языка. Продавцы в магазинах и ларьках резко реагируют на русскоязычную речь, нередко угрожают и проявляют грубость.

Тем временем молодежь в Киеве и Одессе больше не хочет мовы и говорит по-русски.

В украинском Житомире также массово переходят на русский язык, игнорируя запрет на его использование в повседневной жизни.