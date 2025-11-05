В Усть-Кутском районе простятся с Иваном Темниковым, который погиб в зоне СВО

В Усть-Кутском районе простятся с Иваном Темниковым, который погиб в зоне специальной военной операции. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе районной администрации, военнослужащего не стало в возрасте 22 лет.
— Иван стал примером мужества и самопожертвования для всех. Наш земляк погиб 8 июля 2025 года при выполнении воинского долга, — прокомментировали в администрации Усть-Кутского района.
Родные и близкие проводят Ивана Темникова в последний путь 5 ноября в 12:00. Весь район выражает искренние соболезнования родным и близким.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец из Тулуна Игорь Шабанов погиб в зоне СВО.