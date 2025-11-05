В Минобороны РФ показали работу оператора БПЛА: как боец увел дрон от автомобиля с мирными жителями

Операторы дронов ежедневно выполняют разведывательно-боевые полеты. Беспилотники позволяют эффективно выявлять солдат ВСУ. В ходе одного из вылетов дрон наткнулся на гражданский автомобиль. Российский оператор БПЛА, увидев мирных жителей, увел беспилотник от машины, свидетельствуют кадры Минобороны.
Всё произошло на Рубцовском направлении. Оператор управлял дроном «Рубикон». Люди, увидев БПЛА в воздухе, вышли из автомобиля и подняли руки.
«Любой автотранспорт в данном районе используется в основном украинскими боевиками, поэтому наш пилот приблизился и установил принадлежность авто и пассажиров», — говорится в материале.
В течение прошлой ночи силы ПВО ликвидировали 85 украинских беспилотников. Наибольшее количество дронов сбито в небе над Воронежской областью.