Силы ПВО отбили атаку беспилотников в Ростовской области

Силы ПВО уничтожили беспилотники в четырех районах Ростовской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Ночью силами ПВО уничтожены и перехвачены БПЛА в Каменском, Верхнедонском, Чертковском и Константиновском районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Ночью силами ПВО уничтожены и перехвачены БПЛА в Каменском, Верхнедонском, Чертковском и Константиновском районах. Люди, к счастью, не пострадали. Информация о последствиях уточняется», — написал он.

