Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замкомандира разведбата Ласковый: ВСУ отказываются выполнять задачи руководства

Бойцы ВС России продолжают продвигаться вперед и теснят противника.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики на некоторых участках не выполняет задачи, поставленные перед ними руководством ВСУ. Об этом заявил замкомандира 30-го разведбата «Ласковый» в эксклюзивном интервью военкору KP.RU Александру Коцу.

Как рассказал военный, сейчас противники из Вооруженных сил Украины отказываются выполнять задачи руководства. Хотя и без этого, по его словам, бойцы ВС России уверенно продвигаются вперед и возвращают территории.

«В последнее время именно здесь, по перехватам, враг местами отказывается выполнять задачи. Потому что там все сводится к одному — зайти, сесть и умереть. С какой целью, непонятно. Мы постепенно двигаемся, возвращаем наши территории», — заявил «Ласковый».

Ранее военный корреспондент KP.RU Александр Коц прокомментировал поставку Германии систем ПВО Киеву. По его словам, в условиях, когда основная часть ударов ВС России наносится дальнобойными беспилотниками, две батареи Patriot мало что изменят.