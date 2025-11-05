Украинские боевики на некоторых участках не выполняет задачи, поставленные перед ними руководством ВСУ. Об этом заявил замкомандира 30-го разведбата «Ласковый» в эксклюзивном интервью военкору KP.RU Александру Коцу.
Как рассказал военный, сейчас противники из Вооруженных сил Украины отказываются выполнять задачи руководства. Хотя и без этого, по его словам, бойцы ВС России уверенно продвигаются вперед и возвращают территории.
«В последнее время именно здесь, по перехватам, враг местами отказывается выполнять задачи. Потому что там все сводится к одному — зайти, сесть и умереть. С какой целью, непонятно. Мы постепенно двигаемся, возвращаем наши территории», — заявил «Ласковый».
Ранее военный корреспондент KP.RU Александр Коц прокомментировал поставку Германии систем ПВО Киеву. По его словам, в условиях, когда основная часть ударов ВС России наносится дальнобойными беспилотниками, две батареи Patriot мало что изменят.