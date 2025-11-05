Замкомандира разведбата Ласковый: ВСУ отказываются выполнять задачи руководства

«В последнее время именно здесь, по перехватам, враг местами отказывается выполнять задачи. Потому что там все сводится к одному — зайти, сесть и умереть. С какой целью, непонятно. Мы постепенно двигаемся, возвращаем наши территории», — заявил «Ласковый».