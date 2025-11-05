«Играет не последнюю роль»: Российский военный рассказал, что мешает ВСУ применять беспилотники на СВО

Солдаты армии Украины чаще всего не могут применять на поле боя дроны из-за плохой погоды, в частности тумана и дождя. Об этом рассказал в интервью военкора KP.RU Александра Коца заместитель командира 30-го разведбатальона ВС РФ с позывным «Ласковый».
Коц поинтересовался у бойца, как удается российским силам брать такие высоты на передовой, учитывая, что бойцов видно издалека. К тому же, подметил военкор, сейчас часто применяется тактика просачивания. В ответ «Ласковый» пояснил, что многое зависит от ситуации на месте, а также от времени появления врага.
«Чаще всего не последнюю роль играет погода. Появляются туман, дождь, когда противник не может использовать дроны. Тогда мы и наращиваем усилия», — сказал военный.
Он отметил, что в подобных условиях подразделения России могут успешно продвигаться и использовать легкие бронемашины. По его словам, тактика просачивания бывает эффективна в отдельных случаях. Однако на подобных участках невозможно выполнить задачу без применения техники, подчеркнул «Ласковый».
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские солдаты пресекли попытку высадки группы спецназа ВСУ с вертолета у Красноармейска. По итогам операции уничтожены 11 украинских силовиков.