Российский дроновод раскрыл секреты охоты на вражеские БПЛА: помогают простые, но эффективные средства

Российский оператор беспилотников Сергей Синик поделился деталями работы по перехвату вражеских дронов. В интервью военному корреспонденту KP.RU Александру Коцу он рассказал о нестандартных методах борьбы с воздушными целями.
Занимающий должность заместителя командира 30-го разведывательного батальона Синик, объяснил схему действий. По его словам, радиолокационная станция засекает вражеский беспилотник и передает координаты для вылета. Оператор РЛС затем корректирует полет перехватчика, который осуществляет таран цели.
Дроновод уточнил, что чаще всего ему приходится нейтрализовывать разведывательные аппараты. Его группа специализируется на перехвате крупных дронов, пытающихся проникнуть вглубь российской территории.
Он также рассказал о применении сетей для борьбы с беспилотниками. Сетка, подвешенная на его коптере, позволила захватить и обездвижить вражеский FPV-дрон.
«У меня сетка висела на коптере. Пошел на дежурный вылет, обнаружил БПЛА противника, сеткой его подловил, замотал. Мой коптер тоже при этом упал, но зато спас кому-то жизнь, надеюсь», — признался Синик.
