«СВ»: в Харьковской области уничтожен командир расчёта дронов ВСУ

Подразделение 58-й бригады украинских формирований было ликвидировано в населённом пункте Гоптовка.

Источник: Аргументы и факты

Расчёт беспилотников ВСУ, совершавший атаки на Белгородскую область, уничтожен вместе с командиром в Харьковской области, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер» (СВ).

Уточняется, что речь идёт о подразделении 58-й отдельной мотопехотной бригады украинских формирований.

«В Гоптовке Харьковской области уничтожен один из таких расчетов от 58 омпбр, ликвидирован, в том числе, командир расчета», — говорится в публикации.

Напомним, в конце октября российские военные нанесли удары по расчёту БПЛА «Баба-Яга» украинских формирований и складу дронов ВСУ в Красноармейске (ДНР). Цели были уничтожены бойцами группировки войск ВС России «Центр».

