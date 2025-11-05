«СВ»: в Харьковской области уничтожен командир расчёта дронов ВСУ

Расчёт беспилотников ВСУ, совершавший атаки на Белгородскую область, уничтожен вместе с командиром в Харьковской области, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер» (СВ).
Уточняется, что речь идёт о подразделении 58-й отдельной мотопехотной бригады украинских формирований.
«В Гоптовке Харьковской области уничтожен один из таких расчетов от 58 омпбр, ликвидирован, в том числе, командир расчета», — говорится в публикации.
Напомним, в конце октября российские военные нанесли удары по расчёту БПЛА «Баба-Яга» украинских формирований и складу дронов ВСУ в Красноармейске (ДНР). Цели были уничтожены бойцами группировки войск ВС России «Центр».
