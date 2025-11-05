Свыше 2300 звонков поступило на линию поддержки СВО на Среднем Урале

В 2025 году горячая линия поддержки участников СВО и их семей в Свердловской области приняла уже более 2300 звонков. Обращения поступают не только от жителей региона, но и из других уголков России. Об этом сообщили в мэрии.
Специалисты оперативно решают широкий спектр вопросов: помогают родственникам разыскать военнослужащих, потерявших связь, консультируют бойцов по оформлению положенных выплат и оказывают иную правовую поддержку. Услугами линии могут воспользоваться участники спецоперации, которые зарегистрированы в Свердловской области, заключили здесь контракт или были мобилизованы, а также члены их семей.
