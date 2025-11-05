Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свыше 2300 звонков поступило на линию поддержки СВО на Среднем Урале

Горячая линия для участников СВО в Свердловской области приняла более 2300 обращений.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году горячая линия поддержки участников СВО и их семей в Свердловской области приняла уже более 2300 звонков. Обращения поступают не только от жителей региона, но и из других уголков России. Об этом сообщили в мэрии.

Специалисты оперативно решают широкий спектр вопросов: помогают родственникам разыскать военнослужащих, потерявших связь, консультируют бойцов по оформлению положенных выплат и оказывают иную правовую поддержку. Услугами линии могут воспользоваться участники спецоперации, которые зарегистрированы в Свердловской области, заключили здесь контракт или были мобилизованы, а также члены их семей.

Получить консультацию можно бесплатно по номеру 8 (800) 101−91−11 в рабочие дни с 10:00 до 19:00.

Кроме того, с 2022 года в Екатеринбурге работает муниципальная горячая линия. Для связи доступны телефоны 8 (343) 304−30−83 и 8 (343) 304−30−85, а также можно записаться на личный прием по адресу: проспект Ленина, 24а, кабинет 299а. Здесь вопросы решает межведомственная комиссия с участием профильных городских служб.