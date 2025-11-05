В Туапсе очистили около 300 метров побережья после атаки БПЛА. Об этом сообщил глава Туапсинского округа Сергей Бойко в своем telegram-канале.
Напомним, Туапсе атаковали беспилотниками в ночь на 2 ноября. Во время удара по территории порта повреждены два иностранных гражданских судна. При атаке БПЛА никто не пострадал. Экстренные службы оперативно потушили очаги возгорания.
Специалисты очищают береговую линию между Гизель-Дере и Южным. В настоящее время собрано 2,5 кубометра гальки, загрязненной мазутом. На этом участке использовано 60 килограммов сорбента.
Сотрудники Туапсинского морского порта обследовали акваторию. Пятен нефтепродуктов не обнаружено, информация с космоснимков не подтвердилась.
Глава муниципалитета поблагодарил участников ликвидации последствий атаки БПЛА.