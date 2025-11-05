Силы ПВО за ночь сбили 40 украинских БПЛА над регионами РФ

Российские системы противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов. Официальное сообщение об этом опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно данным военного ведомства, все сбитые беспилотники относились к самолетному типу. Их перехват был осуществлен над территориями семи субъектов страны.
Над Воронежской областью дежурные средства ПВО уничтожили 11 вражеских дронов. Над Ростовской областью нейтрализовали восемь воздушных целей. Над Курской областью и Республикой Крым было сбито по шесть беспилотников.
Над Брянской областью перехвачено пять БПЛА. Над Белгородской и Орловской областями силы противовоздушной обороны уничтожили по два аппарата.
