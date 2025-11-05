Ричмонд
В Волгоградской области отменили режим беспилотной опасности

Поздно вечером во вторник, 4 ноября, жители региона получили предупреждение о беспилотной опасности.

СМС-сообщения от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) начали поступать около 22.30 4 ноября. Граждан призвали избегать открытых пространств и не приближаться к окнам. В случае обнаружения БПЛА необходимо было незамедлительно сообщить об этом по номеру 112.

Ранним утром, около 6.20, 5 ноября жителям региона пришли сообщения об окончании режима беспилотной опасности.

Отметим, что этой ночью в международном аэропорту Сталинград не вводились ограничения на полеты.

