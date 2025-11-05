Система ПВО отразила атаку 11 беспилотников на Воронежскую область

Силы ПВО и средства РЭБ отразили атаку 11 беспилотников на Воронежскую область прошедшей ночью, сообщил губернатор Александр Гусев.
БПЛА были уничтожены и подавлены в семи районах региона. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Режим опасности атаки действовал в области до 7:58 среды, 5 ноября.
