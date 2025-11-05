Ричмонд
Sun: военные Британии берут справки о непригодности для боевых действий

13 тыс. военных Британии непригодны для службы на передовой.

Военнослужащие Великобритании берут справки о том, что они непригодны для участия в боевых действиях на передовой, материал из The Sun перевел aif.ru.

Уточняется, что такие справки уже есть у 13 133 солдат, матросов и лётчиков.

«Это означает, что каждый десятый из всех военнослужащих признан “непригодным по медицинским показаниям”», — говорится в материале.

По словам министра обороны Луизы Сандер-Джонс, 40% больничных листов, около 5376, были выписаны в связи с «заболеваниями опорно-двигательного аппарата», такими как переломы или повреждения связок.

Ещё у 2747 военнослужащих, это второй по распространённости диагноз, были выявлены «психические расстройства и поведенческие нарушения».

И только 16 военнослужащих женского пола непригодны для боевых действий из-за беременности, подчеркивает автор материала.

Ранее ВСУ перебросили к Сумам батальон, прошедший обучение в Британии.