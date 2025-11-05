Ричмонд
Уничтожено 40 БПЛА ВСУ. Последствия ночной атаки на российские регионы

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 40 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. В результате атак украинских беспилотников получили повреждения восемь домов в Орле.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 11 БПЛА сбили над Воронежской областью, 8 — над Ростовской областью, по 6 — над Курской областью и Республикой Крым, 5 — над Брянской областью, а также по 2 — над Белгородской и Орловской областями.

Последствия

Восемь домов получили повреждения в Орле в результате атак украинских БПЛА. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

По словам губернатора, ведутся работы по оказанию помощи гражданам и устранению последствий атаки.

Работа аэропортов

Временные ограничения на прием и вылет самолетов вводились в аэропортах Саратова, Пензы, Самары и Ярославля.

