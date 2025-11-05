Уничтожено 40 БПЛА ВСУ. Последствия ночной атаки на российские регионы

ТАСС собрал основное о последствиях.
Масштаб
Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, 11 БПЛА сбили над Воронежской областью, 8 — над Ростовской областью, по 6 — над Курской областью и Республикой Крым, 5 — над Брянской областью, а также по 2 — над Белгородской и Орловской областями.
Последствия
Восемь домов получили повреждения в Орле в результате атак украинских БПЛА. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.
По словам губернатора, ведутся работы по оказанию помощи гражданам и устранению последствий атаки.
Работа аэропортов
Временные ограничения на прием и вылет самолетов вводились в аэропортах Саратова, Пензы, Самары и Ярославля.