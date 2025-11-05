Над Крымом в ночь с 4 на 5 ноября силами ПВО уничтожены 6 БПЛА, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Всего в течение прошедшей ночи перехвачены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России. Из них 11 БПЛА сбили над Воронежской областью, 8 над Ростовской областью, по 6 над Курской областью и Республикой Крым, 5 над Брянской областью и по 2 над Белгородской и Орловской областями.
Ранее мы писали, что над Крымом ночью 2 ноября сбили 26 БПЛА. Всего течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над территорией РФ уничтожены и перехвачены 164 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
