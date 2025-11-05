Путин оценил работу российских разведчиков в зоне специальной операции

5 ноября в России профессиональный праздник отмечают те, кто обеспечивает безопасность страны, оставаясь при этом в тени. День военного разведчика приурочен к созданию в 1918 году Регистрационного управления Рабоче-Крестьянской Красной Армии — первого специализированного органа военной разведки. С тех пор служба не раз меняла название, но ее суть осталась прежней: добывать достоверные сведения, предугадывать шаги противника и предотвращать угрозы.