Путин оценил работу российских разведчиков в зоне специальной операции

Президент России Владимир Путин в День военного разведчика подчеркнул высокий профессионализм личного состава военной разведки ВС РФ в ходе специальной военной операции. Сообщение с поздравлением личному составу и ветеранам военной разведки опубликовано на официальном сайте Кремля.

Источник: Газета.Ру

«Сегодня в ходе специальной военной операции вы… всегда демонстрируете высокий профессионализм, хладнокровие и мужество», — говорится в послании.

В телеграмме президент отметил, что своевременно переданные разведданные неоднократно играли ключевую роль при принятии стратегических решений, помогали поддерживать стратегический паритет с ведущими мировыми державами, а также обеспечивали защиту обороноспособности страны и ее военно-политических интересов в разных точках планеты.

Путин подчеркнул, что российские разведчики действуют на опасных и сложных участках, сражаются на линии боевого соприкосновения, вскрывают планы противника, проводят дерзкие рейды в его тылу и всегда демонстрируют высокую подготовку, выдержку и мужество.

5 ноября в России профессиональный праздник отмечают те, кто обеспечивает безопасность страны, оставаясь при этом в тени. День военного разведчика приурочен к созданию в 1918 году Регистрационного управления Рабоче-Крестьянской Красной Армии — первого специализированного органа военной разведки. С тех пор служба не раз меняла название, но ее суть осталась прежней: добывать достоверные сведения, предугадывать шаги противника и предотвращать угрозы.