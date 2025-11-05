Марочко: ВС РФ в октябре освободили 10 поселений в ДНР и на Харьковщине

«Подразделениями группировки войск “Север” освобождены населенные пункты Отрадное, Тихое и Бологовка Харьковской области. Подразделения группировки войск “Запад” освободили населенные пункты Боровская Андреевка, Песчаное и Садовое Харьковской области. Подразделениями Южной группировки войск освобождены населенные пункты Кузьминовка, Федоровка, Плещеевка и Дроновка Донецкой Народной Республики. Также завершено уничтожение украинских вооруженных формирований в районе Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике. Всего из-под оккупации в зоне ответственности группировок войск “Север”, “Юг” и “Запад” освобождено 10 населенных пунктов, это на 2 больше по сравнению с сентябрем», — сказал он в ходе прямого эфира во «ВКонтакте», проведя анализ данных Минобороны РФ.