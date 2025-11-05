«В ходе разведывательных действий операторами ударных беспилотных летательных аппаратов был обнаружен и уничтожен танк противника. Кроме того, в соседнем районе ответственности выявлена позиция артиллерийского орудия Д-20 ВСУ. После передачи координат артиллерии вражеский расчёт и орудие были уничтожены точным огнём», — говорится в сообщении.
Российские военные уничтожили танк и орудие ВСУ под Константиновкой
ДОНЕЦК, 5 ноя — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования в районе населённого пункта Константиновка в ДНР уничтожили танк и артиллерийское орудие Д-20 ВСУ, сообщили в Минобороны России.