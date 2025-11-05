Минобороны назвало положение ВСУ в окружении критическим

«Сегодня положение группировок ВСУ, зажатых в “котлах” Купянска и Красноармейска и непрерывно несущих значительные потери от ударов и продвижения вперед российских войск, стремительно ухудшается, не оставляя никаких шансов украинским военнослужащим на своё спасение, кроме добровольной сдачи в плен», — рассказали там.
Там также отреагировали на слова Владимира Зеленского о зачистке Купянска от «до 60 оставшихся русских». Ведомство выдвинуло две версии о причинах такого заявления.
«Глава киевского режима полностью утратил связь с реальностью и, слушая лживые доклады Сырского, совершенно не владеет оперативной обстановкой на земле», — предположили там.
В противном случае Зеленский понимает безысходность ситуации, до последнего скрывая правду от населения и западных спонсоров, отметили в Минобороны.