Минобороны назвало положение ВСУ в окружении критическим

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Положение окруженных в «котлах» Купянска и Красноармейска военных ВСУ критическое, шансов на спасение, кроме плена, нет, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня положение группировок ВСУ, зажатых в “котлах” Купянска и Красноармейска и непрерывно несущих значительные потери от ударов и продвижения вперед российских войск, стремительно ухудшается, не оставляя никаких шансов украинским военнослужащим на своё спасение, кроме добровольной сдачи в плен», — рассказали там.

Там также отреагировали на слова Владимира Зеленского о зачистке Купянска от «до 60 оставшихся русских». Ведомство выдвинуло две версии о причинах такого заявления.

«Глава киевского режима полностью утратил связь с реальностью и, слушая лживые доклады Сырского, совершенно не владеет оперативной обстановкой на земле», — предположили там.

В противном случае Зеленский понимает безысходность ситуации, до последнего скрывая правду от населения и западных спонсоров, отметили в Минобороны.