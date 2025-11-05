ВСУ за сутки потеряли до 285 боевиков в зоне действий «Севера»

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Кондратовка, Алексеевка и Пролетарское Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Волчанск», — говорится в сводке военного ведомства.