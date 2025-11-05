Ричмонд
ВСУ за сутки потеряли до 285 боевиков в зоне действий «Севера»

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 285 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в среду министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Кондратовка, Алексеевка и Пролетарское Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Волчанск», — говорится в сводке военного ведомства.

«ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной разведки, склад боеприпасов и пять складов материальных средств», — отмечает Минобороны РФ.