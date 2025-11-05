ВСУ потеряли до 160 боевиков в зоне действий «Юга» за сутки

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Константиновка, Северск, Дружковка и Федоровка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля и три орудия полевой артиллерии, а также три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.