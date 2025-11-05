Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли до 160 боевиков в зоне действий «Юга» за сутки

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск за сутки уничтожили до 160 военнослужащих ВСУ и три боевые бронированные машины в Донецкой Народной Республике, сообщило в среду Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Константиновка, Северск, Дружковка и Федоровка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля и три орудия полевой артиллерии, а также три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.