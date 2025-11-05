«За сутки в данном районе (Красноармейска — ред.) уничтожено более 200 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа. Всего в зоне ответственности группировки войск “Центр” потери противника составили до 470 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей и артиллерийское орудие», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
ВСУ потеряли до 470 военных в зоне действия группировки войск «Центр»
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 470 военных, причем около половины — в боях за Красноармейск в ДНР, сообщило Минобороны РФ.