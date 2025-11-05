ВСУ потеряли до 470 военных в зоне действия группировки войск «Центр»

«За сутки в данном районе (Красноармейска — ред.) уничтожено более 200 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа. Всего в зоне ответственности группировки войск “Центр” потери противника составили до 470 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей и артиллерийское орудие», — говорится в сообщении российского военного ведомства.