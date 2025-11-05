Ричмонд
Силы ПВО сбили 123 украинских БПЛА и 4 снаряда HIMARS за сутки

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Российская ПВО за сутки в ходе СВО сбила четыре реактивных снаряда HIMARS и 123 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 123 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

