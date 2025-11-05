ВС России отбили 12 контратак ВСУ в районе Красноармейска

В Красноармейске штурмовые группы 2-й и 51-й армий продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в жилой застройке микрорайона Пригородный, в восточной части Центрального района и в частном секторе. Продолжается наступление в северном направлении. Кроме того, идет плановая зачистка от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики, освобождены 24 здания.