Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России отбили 12 контратак ВСУ в районе Красноармейска

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Центр» отразили 12 контратак противника в северном и северо-западном направлениях от населенного пункта Красноармейск, кольцо вокруг города сужается, сообщило в среду Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Не допустили прорыва противника из кольца окружения. За сутки отражены 12 контратак противника в северном и северо-западном направлениях от населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

В Красноармейске штурмовые группы 2-й и 51-й армий продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в жилой застройке микрорайона Пригородный, в восточной части Центрального района и в частном секторе. Продолжается наступление в северном направлении. Кроме того, идет плановая зачистка от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики, освобождены 24 здания.

«Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 19 зданий в северной, восточной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики и продвигаются в сторону микрорайона Западный. Продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Таким образом, подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Торецкое, Доброполье, Родинское, Удачное, Котлино Донецкой Народной Республики, Петропавловка и Демурино Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.