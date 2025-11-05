Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области простились с 24-летним бойцом СВО

Трагическое известие пришло из Жирновского района.

В минувший вторник, 4 ноября, в р. п. Красный Яр Жирновского района Волгоградской области простились с Данилой Сериковым, погибшим в ходе специальной военной операции.

«Данила Вячеславович добросовестно, с честью выполнял свой воинский долг, проявляя высокие чувства патриотизма и преданности Родине», — говорится в некрологе, опубликованном в ТГ-канале районной администрации.

Церемония прощания с героем-земляком состоялась на центральной площади поселка.

«Волгоградская правда.ру» выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Отечества.