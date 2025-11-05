В Волгоградской области простились с 24-летним бойцом СВО

В минувший вторник, 4 ноября, в р. п. Красный Яр Жирновского района Волгоградской области простились с Данилой Сериковым, погибшим в ходе специальной военной операции.
«Данила Вячеславович добросовестно, с честью выполнял свой воинский долг, проявляя высокие чувства патриотизма и преданности Родине», — говорится в некрологе, опубликованном в ТГ-канале районной администрации.
Церемония прощания с героем-земляком состоялась на центральной площади поселка.
«Волгоградская правда.ру» выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Отечества.